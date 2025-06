effetto dazi crolla il deficit commerciale statunitense esplode quello canadese

L’effetto dei dazi commerciali si fa sentire: mentre il deficit degli Stati Uniti si riduce drasticamente, scendendo del 55% ad aprile, il panorama canadese si complica con un aumento esponenziale del proprio disavanzo. I numeri parlano chiaro: gli USA si sono mossi strategicamente, riducendo importazioni e incrementando le esportazioni, ma cosa significa tutto questo per l’economia globale? Scopriamolo insieme...

Il deficit commerciale degli Stati Uniti si è ridotto ad aprile del 55%, scendendo a 61,6 miliardi di dollari e segnando un calo superiore alle attese. A marzo il passivo commerciale aveva superato i 140 miliardi per effetto della corsa delle aziende Usa ad importare prodotti dall'estero prima dell'entrata in vigore dei dazi. In aprile, invece, le importazioni di beni e servizi sono scese del 16,3%, a fronte di un incremento dell'export del 3%. Dinamiche favorite anche da un deprezzamento del dollaro che rende più convenienti i prodotti Usa per gli acquirenti esteri. I dati di aprile mostrano un crollo delle importazioni di beni di consumo quantificabile in 33 miliardi di dollari, dovuto soprattutto a causa di un forte calo delle spedizioni di prodotti farmaceutici.