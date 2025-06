edmund white scrittore queer e icona gay

Edmund White, scrittore e icona queer, ci ha lasciato a 85 anni a New York. Pioniere della letteratura LGBTQ+, con oltre 30 libri all’attivo, White ha saputo con coraggio e grazia esplorare le sue esperienze più intime, diventando un punto di riferimento fondamentale nel panorama letterario. Il suo lascito continua a ispirare e a sfidare le convenzioni, dimostrando che la verità e l’autenticità sono le armi più potenti per cambiare il mondo. Il suo...

È morto a New York all'età di 85 anni Edmund White, scrittore pioniere della letteratura Lgbtq+. Nella sua carriera ha scritto oltre 30 libri e decine di articoli e saggi in cui ha scavato a fondo principalmente nelle sue stesse esperienze sessuali. Le sue opere sono state tutte best seller anche per la grazia con cui raccontava i dettagli sessuali più intimi. Per questo, Chicago Tribune lo definì il " padrino della letteratura queer ". Il suo primo romanzo fu Forgetting Elena (1973), sui rituali della vita gay a Fire Island, non lontano da New York, meta del turismo Lgbtq+, mentre la sua seconda opera fu Nocturnes for the King of Naples (1978), sotto forma di un epistolario tra un gay e il suo defunto ex amante.