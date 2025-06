Editoria agevolazioni per 3 milioni di euro da Irfis

L'editoria in Sicilia si prepara a un nuovo impulso grazie a un incentivo di 3 milioni di euro da Irfis FinSicilia, rivolto a giornali, radio e televisioni locali. Questa opportunità , approvata dal governo Schifani, rappresenta un passo importante per rafforzare l'informazione e la cultura nella regione. La misura, ora aperta, entra nella fase operativa, offrendo alle realtà del settore la chance di crescere e innovare.

