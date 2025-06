Edilizia scolastica | maxi piano da 70 milioni Ma pesa la carenza di tecnici

Un maxi piano da 70 milioni di euro promette di rivoluzionare l’edilizia scolastica nella provincia di Bergamo, coinvolgendo circa 100 edifici e migliorando sicurezza, efficienza energetica e funzionalità. Tuttavia, la sfida più grande risiede nella carenza di tecnici qualificati, un ostacolo che potrebbe rallentare i lavori e mettere a dura prova la realizzazione di questo ambizioso progetto. La domanda è: come superare questa criticità per garantire un futuro più sicuro e sostenibile agli studenti?

Un piano da 70 milioni di euro per intervenire su circa 100 edifici scolastici della provincia. Investimenti che sono stati messi in campo da via Tasso per migliorare sicurezza, efficienza energetica e funzionalità degli istituti scolastici orobici, frequentati ogni giorno da oltre 50mila studenti. La ricognizione effettuata attraverso l'anagrafe regionale Ares ha fotografato un fabbisogno complessivo che, solo per la provincia di Bergamo, supera i 700 milioni di euro: si tratta di interventi urgenti, soprattutto per la messa in sicurezza sismica e l'adeguamento energetico delle strutture. I fondi oggi disponibili – 46 milioni da Pnrr e 24 da altri canali ministeriali, regionali e mutui Bei – non bastano.