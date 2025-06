Ecco perché lascio Renzi per FdI Gruppioni | il nuovo centro è Meloni

visione di un’Italia forte e indipendente. Per questo, ho deciso di lasciare Renzi e abbracciare Fratelli d’Italia, una casa politica che rappresenta il mio impegno per un futuro più solido e autentico.

«Giorgia Meloni ha dimostrato di saper interpretare, oggi più di chiunque altro, il ruolo di guida del centro politico italiano: un centro che non è compromesso, ma scelta di equilibrio, stabilità e pragmatismo. Un centro che difende la Nazione, che lavora, che costruisce. In Fratelli d'Italia ho trovato una comunità politica seria, concreta, fondata sul merito e sulla concretezza. Una forza che crede nel mio percorso, nei miei valori e nella mia volontà di continuare a dare un contributo utile al Paese». A dirlo Naike Gruppioni, deputata e imprenditrice che lascia Italia Viva per aderire a Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it