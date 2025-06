Ecco l'infermiere di famiglia e comunità: una figura innovativa, pensata per avvicinare ancora di più l’assistenza ai cittadini. A Roncofreddo, questa novità presentata a cittadini e professionisti mira a migliorare la qualità delle cure, cogliendo bisogni specifici e favorendo una rete collaborativa più forte. Un passo importante verso un sistema sanitario più vicino, umano e efficace, perché insieme possiamo costruire comunità più resilienti e supportive.

A Roncofreddo è stata presentata ai cittadini e ai professionisti del territorio, la nuova figura dell’ Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC), servizio introdotto da Ausl Romagna per migliorare l’assistenza territoriale e le relazioni con i servizi ospedalieri, con lo scopo di intercettare i bisogni socio-sanitari delle persone, in particolar modo quelle più fragili, e mettere in rete i professionisti e le risorse della comunità, per garantire percorsi di cura, assistenziali e di prevenzione facilitati e potenzialmente più rapidi. Il progetto mira a offrire un’assistenza sempre più di prossimità e quanto più personalizzata sulla base delle necessità del cittadino, attraverso una rete di servizi fortemente integrati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it