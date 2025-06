Ecco il primo spot politico realizzato con l' intelligenza artificiale VIDEO

L'innovazione digitale sbarca in politica: il primo spot al mondo realizzato interamente con intelligenza artificiale. Presentato oggi a Bruxelles dal Partito Democratico Europeo, questo video rivoluzionario utilizza sei attori generati dall'IA per trasmettere un messaggio forte e diretto. Un mix di tecnologia e comunicazione che apre nuovi orizzonti nel modo di fare politica. Ma quale sarà il suo impatto sulla partecipazione e sulla percezione dei cittadini?

AGI - È stato presentato oggi a Bruxelles il primo spot politico al mondo interamente creato con l' intelligenza artificiale. A lanciare l'iniziativa è il Partito Democratico Europeo (PDE), guidato dal Segretario Generale Sandro Gozi, eurodeputato e voce di punta del gruppo Renew Europe. Un video provocatorio per un messaggio chiaro. Il video, innovativo e provocatorio, mostra sei attori generati dall'IA che si rivolgono agli spettatori con affermazioni forti e paradossali: «La libertà di espressione non significa nulla per me.». «I diritti dei lavoratori sono irrilevanti per me.». «Non ho polmoni.