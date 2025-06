Ecco i sistemi di pagamento meno costosi per banche e imprese

Scopri i sistemi di pagamento più economici per banche e imprese in Italia: dall’addebito diretto, il metodo più conveniente con soli 0,19 euro a operazione, ai pagamenti con carte di debito e prepagate, seguendo con bonifici ordinari più costosi. Con queste soluzioni, aziende e consumatori possono ottimizzare le proprie transazioni, riducendo i costi e migliorando l’efficienza finanziaria. È fondamentale conoscere queste opzioni per fare scelte consapevoli e vantaggiose.

Roma, 5 giu. (askanews) – Per banche e intermediari l’addebito diretto – quello che ad esempio alcuni consumatori accettano di utilizzare per le bollette – risulta lo strumento di pagamento meno costoso tra quelli che offrono in Italia, con 0,19 euro per operazione. Seguono i pagamenti effettuati con carte di debito e prepagate, con 0,32 euro di costo per le banche su ogni operazione. E poi i bonifici ordinari (in media 0,70 euro), i pagamenti con carta di credito (1,07 euro), i bonifici allo sportello bancario (2,11 euro), i pagamenti in contante (2,44 euro) e, infine, più costosi di tutti, i pagamenti con assegni, che costano 5,28 euro per singola operazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

