Eboli il sindaco Conte scrive a Provincia e Prefettura | Intervenire subito sulla SP30 e riaprire la SP262

Il sindaco di Eboli, Mario Conte, non si ferma: con due PEC ufficiali, chiede interventi immediati sulla SP30 e la SP262, evidenziando il grave degrado che minaccia sicurezza e sviluppo locale. Una chiamata urgente alla Provincia di Salerno e alla Prefettura per riqualificare le arterie fondamentali, soprattutto in vista della ripresa delle attività e del benessere dei cittadini. È ora di agire per un territorio più sicuro e connesso.

Il sindaco di Eboli, Mario Conte, ha inviato due pec formali alla Provincia di Salerno e alla Prefettura per chiedere interventi urgenti lungo la SP30 e la SP262, segnalando condizioni di degrado che mettono a rischio la sicurezza stradale e penalizzano il territorio, soprattutto in vista della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Eboli, il sindaco Conte scrive a Provincia e Prefettura: “Intervenire subito sulla SP30 e riaprire la SP262”

In questa notizia si parla di: Eboli Sindaco Conte Provincia

Al via le Feste Provinciali per i tornei dell'attività di base, organizzate dalla Delegazione Provinciali in collaborazione con SGSFIGC Campania ? Si parte dallo Stadio 'Dirceu' di Eboli ?Si ringrazia il Sindaco di Eboli Mario Conte per la cordiale ospit Partecipa alla discussione

#Salmonellosi, allarme rientrato a #Eboli. Il sindaco Conte ha detto che c'è stato un solo caso https://radioalfa.fm/salmonellosi-allarme-rientrato-eboli-sindaco-conte-un-solo-caso/… via @radioalfa Partecipa alla discussione

Eboli: Il Sindaco Mario Conte sollecita interventi urgenti sulle strade provinciali - Il Sindaco di Eboli, Mario Conte, invia PEC a Prefettura e Provincia di Salerno per la manutenzione urgente delle SP 30 e SP 262. Criticità sul manto stradale, segnaletica e chiusure creano disagi per ... Si legge su infocilento.it

Eboli, Palazzo Massajoli: il sindaco Conte: “Un’eredità sociale da tutelare”, si accende il dibattito - Negli ultimi giorni, il confronto sui social ha messo in discussione le attività che si svolgono presso Palazzo Massajoli, già sede dell’ex Piano di Zona. Secondo infocilento.it

Eletti Eboli 2021, seggi Consiglio/ Risultati e preferenze con Conte sindaco - I risultati del ballottaggio in queste elezioni comunali 2021 sono molto chiari ad Eboli: Mario Conte è eletto sindaco con il 58,18% dei consensi. Sconfitto Antonio Cuomo, candidato sostenuto dal ... Lo riporta ilsussidiario.net

Eboli: il sindaco Mario Conte chiede interventi sulla viabilitÃ