Eataly porta a Trieste la terza edizione del Mercato Solidale

Eataly porta a Trieste la terza edizione del Mercato Solidale, un’occasione unica per sostenere progetti sociali e scoprire prodotti di qualità. Dopo il successo delle precedenti tappe a Milano e Torino, l’evento approda nella nostra città, offrendo ai visitatori l’opportunità di acquistare direttamente ai banchi delle eccellenze locali e solidali. Non perdere questa festa di condivisione e solidarietà: vieni a scoprire come il buon cibo può fare la differenza!

Dopo il successo delle precedenti edizioni a Eataly Milano Smeraldo a novembre 2024 e Eataly Torino Lingotto lo scorso gennaio, il Mercato Solidale fa ora tappa a Trieste: l’appuntamento è per sabato 7 e domenica 8 giugno, e prevede la possibilità di acquistare direttamente ai banchi delle. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Eataly porta a Trieste la terza edizione del Mercato Solidale

In questa notizia si parla di: Eataly Trieste Mercato Solidale

Sabato 7 e domenica 8 giugno torna a Trieste il Mercato Solidale con Eataly: prodotti, storie e laboratori dalle realtà inclusive del terzo settore. Siamo tutti invitati Partecipa alla discussione

Eataly porta a Trieste la terza edizione del Mercato Solidale - Dopo il successo delle precedenti edizioni a Eataly Milano Smeraldo a novembre 2024 e Eataly Torino Lingotto lo scorso gennaio, il Mercato Solidale fa ora tappa a Trieste: l’appuntamento è per sabato ... triesteprima.it scrive

Eataly accoglie l'inclusione, arriva il Mercato Solidale - Eataly accoglie l'inclusione, arriva il Mercato Solidale Spazio a realtà del terzo settore, si comincia a Milano MILANO , 07 novembre 2024, 19:22 ... Da ansa.it

Eataly accoglie l’inclusione: arriva il Mercato solidale - Dal 15 al 17 novembre Eataly inaugura il primo Mercato Solidale, iniziativa destinata a diventare un format ricorrente per creare un dialogo costante con alcune delle più interessanti realtà del terzo ... Da distribuzionemoderna.info

Verona - Inaugurata Eataly di Oscar Farinetti, un negozio dedicato alle eccellenze italiane