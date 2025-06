E vissero tutti tranne alcuni | spettacolo teatrale nello spazio culturale Gilda Sconzajuocu

Preparati a un viaggio tra sogno e realtà con "E vissero tutti, tranne alcuni", l’ultimo capitolo della rassegna "Tiraciatu" al Gilda Sconzajuocu. Un evento che trasforma lo spazio culturale in un palcoscenico di emozioni, grazie alla creatività di talentuosi artisti. Ogni spettacolo nasce da una Residenza Artistica di venti giorni, promettendo sorprendenti interpretazioni e riflessioni profonde. Non perdere questa occasione unica di vivere il teatro in modo nuovo e coinvolgente.

"E vissero tutti, tranne alcuni" è l'ultimo spettacolo della rassegna teatrale "Tiraciatu", sotto la direzione artistica di Ilenia Di Simone e Giuseppe Zingaro Tarantino, nello spazio culturale Gilda Sconzajuocu.Ogni spettacolo è il frutto di una Residenza Artistica che ha la durata di venti.

