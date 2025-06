È un pezzo unico di storia della moda | va all’asta la Birkin originale creata per Jane Birkin nel 1984

Sei pronto a scoprire un pezzo unico di storia della moda? All'asta da Sotheby’s a Parigi il 10 luglio, va la Birkin originale creata nel 1984 per Jane Birkin, nata da un malinteso in alta quota. Questa borsa, simbolo di eleganza e autenticità, sarà battuta nelle stesse strade che Jane chiamava casa. Un’occasione irripetibile per possedere un vero capolavoro di stile e storia.

Era nata da un malinteso in alta quota. Ora, quella stessa borsa finirà sotto il martello di Sotheby’s. L’“originale” Birkin, la prima, la sola, la più usata, sarà battuta a Parigi il 10 luglio, nella stessa città che Jane Birkin chiamava casa. A inventarla fu Jean-Louis Dumas, all’epoca CEO di Hermès, che seduto accanto a Jane in aereo, la vide rovesciare il contenuto della sua borsa di vimini. Lei gli aveva detto: “Il giorno in cui Hermès ne farà uno con le tasche, lo avrò anch’io”. Lui rispose: “Ma io sono Hermès e ti metterò delle tasche”. Jane abbozzò un’idea su un sacchetto per il vomito e da lì nacque la borsa più ambita del mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “È un pezzo unico di storia della moda”: va all’asta la Birkin originale creata per Jane Birkin nel 1984

