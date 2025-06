È ufficiale Torch nuovo presidente della Fondazione Verdi | Teatro cuore pulsante dell' offerta culturale pugliese

È ufficiale: Torch è stato nominato nuovo presidente della Fondazione Verdi, il cuore pulsante dell'offerta culturale pugliese. Situato al centro di Brindisi, il Teatro Verdi ha il compito di diventare un polo culturale di riferimento non solo per la città, ma anche per tutta la regione. Con questa nomina, si apre una nuova fase di rilancio e innovazione, pronta a rendere il teatro un punto di incontro e crescita per tutti.

