E' Sueli Barbosa la donna che si è gettata nel vuoto dall' appartamento al quarto piano in fiamme a Milano Al vaglio la posizione del compagno

La tragedia scuote Milano: Sueli Barbosa, donna di 48 anni, si è gettata nel vuoto dall’appartamento in fiamme al quarto piano di viale Abruzzi. Le indagini si concentrano ora sulla posizione del suo compagno di 45 anni, ascoltato dalla polizia. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, solleva domande sulla reale dinamica di questa drammatica notte. Ecco gli sviluppi di un evento che ha sconvolto la città.

È al vaglio la posizione del compagno di 45 anni di Sueli Barbosa, la donna di 48 anni che si è gettata nel vuoto nella notte dopo che l'appartamento al quarto piano del palazzo residenziale di viale Abruzzi 64 a Milano in cui abitava ha preso fuoco. L'uomo, incensurato, è da ore in questura dove è stato sentito dalla Squadra mobile. A rintracciarlo in un bar di fronte il palazzo sono stati.

