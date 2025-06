È morto Pietro Ghislandi attore e ventriloquo di Fantastico e Drive in Leonardo Pieraccioni commosso | Un uomo allegro e positivo

È con profonda tristezza che apprendiamo della perdita di Pietro Ghislandi, celebre ventriloquo e attore amato da generazioni, noto per le sue apparizioni in “Fantastico” e “Drive In” insieme all’inseparabile pupazzo Sergio. Uomo di grande allegria e positività, la sua presenza ha portato sorrisi e magia a molti. La sua scomparsa, avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 giugno a Bergamo, lascia un vuoto immenso nel cuore di chi lo ha conosciuto e apprezzato.

È morto Pietro Ghislandi, apprezzato ventriloquo con apparizioni in programmi tv di successo degli anni 80 come “Fantastico” e “Drive in” con l’inseparabile pupazzo Sergio. L’attore si è spento nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 giugno all’età di 68 anni dopo una lunga malattia a Bergamo. I funerali saranno celebrati venerdì 6 giugno, alle ore 10.30, nella chiesa del cimitero di Bergamo. Nato il 19 aprile 1957 a Comun Nuovo, in provincia di Bergamo, e formatosi al Conservatorio Gaetano Donizetti come pianista. Attore, spesso caratterista, in pellicole come “Soldati – 365 giorni all’alba”, impersonando il soldato Del Grillo, recluta omosessuale, ruolo che gli permise di ottenere un notevole successo personale di critica e di pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it