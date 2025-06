È meglio diventare famosi dopo i 50 anni?

dimostrato che l’età può essere un punto di forza, non un ostacolo. In un mondo spesso ossessionato dalla giovinezza, il suo esempio ci invita a riflettere su come la fama e il successo possano arrivare anche a chi ha superato i cinquant’anni, dimostrando che l’età è solo un numero e che ogni fase della vita può essere illuminata da autenticità e umorismo.

Un video di Pedro Pascal è diventato di recente virale. Non è una cosa insolita, ma in questa occasione è stato ripreso in un cinema mentre proclamava a gran voce: «Sono un cinquantenne pigro, snob e stronzo». La parte più divertente del video è stata senza dubbio l'espressione "snob", ma ciò che ha colpito di più è stata la parola "cinquantenne". Perché sì, Pedro Pascal ha 50 anni e lo accetta con una sorta di fervore alla Sally O'Malley. Ha mezzo secolo! Darà calci, farà stretching, sarà un pigro stronzo snob e fingerà di leccare un bastoncino luminoso alla festa di fine riprese di Last of Us.

