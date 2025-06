È libero Giovanni Brusca l' uomo che azionò il telecomando della strage di Capaci

Giovanni Brusca, il noto killer e protagonista di uno dei momenti più bui della storia italiana, è tornato libero dopo aver scontato la sua condanna. Sebbene ancora sotto protezione, la sua uscita dal regime di libertà vigilata ha riacceso le tensioni e le riflessioni sulla giustizia e sulla redenzione. Ma cosa significa davvero questa nuova fase per la società e per le vittime? La risposta si nasconde tra le pieghe di un passato che non si può cancellare così facilmente.

AGI - Giovanni Brusca è tornato libero a tutti gli effetti, benché ancora scortato dal Servizio centrale di protezione, che segue ogni suo movimento: la differenza tra il prima e il dopo è dunque labile, eppure l'effetto psicologico della scadenza dei quattro anni di libertà vigilata, caduta nei giorni scorsi, ha eliminato tutti gli obblighi residui a carico del boss di San Giuseppe Jato (Palermo) ed è di notevole impatto. Brusca, che azionò il telecomando della strage di Capaci e fece uccidere e sciogliere nell'acido il cadavere di Giuseppe Di Matteo, tenuto per due anni e due mesi in prigionia, non ha più l'obbligo di stare a casa dalle otto di sera alle otto del mattino né di firmare tre volte alla settimana nella caserma dei carabinieri del luogo in cui risiede. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - È libero Giovanni Brusca, l'uomo che azionò il telecomando della strage di Capaci

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Assessorato regionale alle Attività produttive, intitolate due sale a Libero Grassi e Giovanni Bonsignore - "Sono due nomi che parlano da soli, ma che rappresentano anche il coraggio e la determinazione nella lotta contro la mafia.

Segui queste discussioni su X

Giovanni #Brusca, il capomafia che azionò il telecomando che innescò l'esplosione il 23 maggio del 1992 in cui morirono Giovanni #Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, è libero. https://tinyurl.com/7r4ep2ad Tweet live su X

E' libero Giovanni Brusca, il capomafia che azionò il telecomando che innescò l'esplosione della strage di Capaci il 23 maggio del 1992 in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta #ANSA Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online