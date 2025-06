è la volta buona per inceppare il ragazzino cosa diceva la cappa

È finalmente arrivato il momento di mettere alla prova il ragazzino, sfruttando tutte le informazioni raccolte e le indiscrezioni trapelate. La tensione è palpabile: le prove sono schiaccianti e tutto sembra puntare verso un risultato inevitabile. Ma cosa riserva il destino? È l’ora di scoprire se questa è davvero la volta buona per…

«Spero sia la volta buona per.inceppare il ragazzino! Ci siamo capiti di chi parlo.anche perché le prove sono contro di lui e quindi più di così non lo so.sì ma, guarda è una cosa che ho sempre saputo.proprio dalle indiscrezioni che trapelavano dagli stessi carabinieri piuttosto che.anche dei Ris, proprio perché parlando con colonnelli, comandanti.chi più ne ha più ne metta! Per tranquillizzarmi mi dicevano direttamente le cose». È il 7 novembre 2007 e a parlare è Paola Cappa, la cugina di Chiara Poggi. Quel giorno la gemella chiama il professor Luca Barbarito e gli confida che sta prendendo malissimo, con attacchi di panico e pensieri suicidi, ogni notizia che appare sulla stampa, in particolare gli articoli di Vittorio Feltri, oggetto anche dell'attenzione del padre Ermanno Cappa, il quale già si era mosso contro il direttore del quotidiano Libero, riferendo lui stesso alla moglie, l'11 ottobre, di aver «un incontro con alcuni deputati per attaccare Feltri e scoprire chi gli passa i documenti a favore di Alberto Stasi». 🔗 Leggi su Iltempo.it