è la notte di vasco il magnifico visarno sold out per lo show siamo una vita spericolata

Firenze, 5 giugno 2025 – “Ogni canzone di questo concerto è una fotografia di vita vissuta, ostinata, complicata, meravigliata. In una parola, una vita spericolat a, alla ricerca di un senso. E ogni ricerca è sempre spericolata!”. Parola di Vasco Rossi (73 anni), pronto a infiammare Firenze: alla Visarno Arena stasera sono attesi circa 60mila fan (domani il bis con gli stessi numeri). E il popolo del Vasco, da giorni, si è accampato alle Cascine per conquistare il posto migliore. Cascine blindate per Vasco Rossi & C. Scattano i grandi concerti, nuovo test per il traffico È già in città anche la carovana del rock: più di 350 le persone che formano l’intero staff del KOMandante on the road, tra produzione, band, visual, audio, foto, redazione web e catering, a cui si aggiungono circa mille addetti locali, per data. 🔗 Leggi su Lanazione.it