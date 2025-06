È il momento della dichiarazione dei redditi Come e quando destinare il proprio 5x1000

È il momento della dichiarazione dei redditi: un’occasione per fare la differenza destinando il 5x1000 a enti benefici, associazioni culturali o di ricerca. Un gesto semplice e gratuito che può migliorare tante vite e sostenere progetti fondamentali sul territorio. Nel 2025, le scadenze per questa scelta rimangono le stesse dello scorso anno, quindi non lasciatevi sfuggire questa opportunità di contribuire al cambiamento.

Siamo in tempo di dichiarazioni dei redditi e, come ogni anno, i contribuenti italiani hanno la possibilità di destinare il proprio 5x1000 a enti del terzo settore, associazioni culturali, organizzazioni di ricerca scientifica o sanitaria. Un piccolo gesto che non costa nulla al contribuente ma che può fare davvero la differenza per tante realtà impegnate sul territorio. Nel 2025, le scadenze per effettuare questa scelta restano le stesse dello scorso anno. Il calendario è fitto, ma chiaro: dal 30 aprile è disponibile online il Modello 730 precompilato e il Modello Redditi Persone Fisiche. Per chi sceglie la presentazione cartacea, il termine è fissato al 1° luglio, tramite gli uffici postali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - È il momento della dichiarazione dei redditi. Come e quando destinare il proprio 5x1000

Segui queste discussioni su X

Deborah ha scelto di destinare il suo #5x1000 alla ricerca sui tumori dopo aver perso nel 2020 una delle sue più care amiche per un tumore al colon-retto.? ? Questa scelta è poi diventata una consuetudine, che si è rafforzata con la diagnosi di tumore del r Partecipa alla discussione

@5x1000 Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Come donare il tuo 5x1000 al Policlinico di Milano, anche nella dichiarazione precompilata