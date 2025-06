È fallita anche la terza società di Daniela Santanché

La crisi delle aziende di Daniela Santanché si fa sempre più evidente: dopo le difficoltà delle prime due, ora anche la Ki Group Holding, il cuore del suo gruppo bio-food, entra in liquidazione giudiziale. Un nuovo capitolo di un percorso segnato da sfide e incertezze, che solleva interrogativi sulla gestione e sul futuro di questa realtà imprenditoriale. La domanda che tutti si pongono è: cosa riserverà il prossimo capitolo?

Il tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società Ki Group Holding. Si tratta, in pratica, dell'ex procedura fallimentare e riguarda l'azienda del gruppo del bio-food, in passato guidato dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè. I giudici. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - È fallita anche la terza società di Daniela Santanché

