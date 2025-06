È di Penne il brand di bellezza Mo’Stò | il vino abruzzese si trasforma in un rituale di skincare

Immagina un connubio tra la bellezza autentica e le tradizioni di un territorio ricco di storia: nasce Mo’Stò, il brand di bellezza che trasforma il vino abruzzese in un rituale di skincare sostenibile. Le fondatrici, Marina e Lisa di Penne, portano nel mondo una filosofia di bellezza consapevole, radicata nelle eccellenze locali. Un’idea che celebra l’Abruzzo, invitandoti a riscoprirne il fascino autentico e naturale. Perché la vera bellezza nasce dalle radici più profonde.

Mo’Stò è un nuovo brand di bellezza locale, che punta a un rituale sostenibile che omaggia l’Abruzzo. Le fondatrici, Marina e Lisa, mamma e figlia, di Penne, hanno dato vita a un’idea, un marchio beauty radicato nella tradizione abruzzese e orientato a un’idea nuova di bellezza: consapevole. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - È di Penne il brand di bellezza “Mo’Stò”: il vino abruzzese si trasforma in un rituale di skincare

