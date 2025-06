È di nuovo amore Arisa non è più single | era finita male e ora la passione è riscoppiata Chi è il fidanzato

Dopo mesi di silenzio e incertezze, il cuore di Arisa sembra aver ritrovato la sua melodia più dolce: l’amore. La cantante lucana e il suo ex fidanzato sono stati avvistati in Egitto, tra le acque cristalline di Sharm el Sheik, in un gesto che fa sperare in un nuovo inizio. Chi è il fortunato? La passione rinasce e, forse, questa volta, il lieto fine è alle porte.

Dopo mesi di silenzio e apparente distanza, Arisa e l’ex fidanzato potrebbero essere tornati insieme. La notizia arriva dalle pagine del settimanale Oggi, che svela come la cantante lucana, all’anagrafe Rosalba Pippa, e il musicista siano volati insieme in Egitto per quella che appare come una fuga d’amore dalle tinte chiaramente romantiche. Le spiagge di Sharm el Sheik avrebbero fatto da cornice a un possibile ricongiungimento, segno che tra i due la fiamma non si è mai del tutto spenta. La loro relazione era iniziata con passione e condivisione, ma si era interrotta bruscamente lo scorso inverno dopo circa nove mesi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

