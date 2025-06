dynamite collision 04 06 2025 fyter fest

Dynamite Collision 04/06/2025, un evento da non perdere nella storia della AEW. Al Mission Ballroom di Denver, è andata in scena una serata emozionante, unendo due fondamentali show in un unico grande spettacolo di quattro ore. Dalle sfide mozzafiato alle novità sorprendenti, questa notte ha regalato momenti indimenticabili ai fan. E ora, preparatevi a rivivere i dettagli di una delle serate più intense dell’anno…

Benvenuti all'analisi di Fyter Fest 2025 della AEW, evento speciale andato in scena dal Mission Ballroom di Denver, Colorado. Una serata straordinaria che ha visto la fusione di Dynamite e Collision in un unico show di quattro ore, con Kenny Omega chiamato a difendere il titolo International in un fatal four way, l'esordio sul ring AEW del nuovo acquisto Thekla e la sfida tra il campione del mondo Jon Moxley e Mark Briscoe. Lo show si apre con Tony Schiavone che introduce Will Ospreay sul ring. Il wrestler inglese parla della necessità di mettere da parte le differenze con Swerve Strickland e Hangman Page per una notte sola, in modo da sconfiggere Jon Moxley e i Death Riders.