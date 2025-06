Duvan Zapata | Prima del Torino mi voleva fortemente la Roma

Duvan Zapata, un nome che avrebbe potuto cambiare volto alla Roma nella scorsa estate, se non fosse stato per alcuni ostacoli inattesi. Prima di approdare al Torino, il colombiano era nel mirino dei giallorossi, desiderosi di rinforzare l’attacco con un profilo d’esperienza e qualità . Ora, mentre Gasperini si prepara a conquistare la panchina giallorossa, il futuro di Zapata resta ancora tutto da scrivere, tra possibili nuovi scenari e colpi di scena.

Dall'Atalanta alla Roma. Un percorso che sta ufficialmente per compiere Gian Piero Gasperini, pronto a diventare il nuovo tecnico giallorosso, con l'annuncio che sembra atteso a breve. Avrebbe potuto fare lo stesso nell' estate del 2023 anche Duvan Zapata, seguito fortemente da Tiago Pinto, alla caccia di un nuovo attaccante da regalare a Mourinho. Le strade del colombiano e dei giallorossi non si sono mai incontrate, con l'ex nerazzurro che si è accasato al Torino. Proprio Zapata, che sta recuperando dall'infortunio al legamento crociato dello scorso ottobre, ha rilasciato un'intervista sul canale YouTube della Serie A, dove ha parlato di quel trasferimento mancato: "Anche se il campionato è finito, sto lavorando per farmi trovare pronto per la preparazione.