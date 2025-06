Duran Duran | quarant’anni di storia all’ippodromo San Siro

Celebrando quarant'anni di musica e successi, i Duran Duran tornano a Milano per un evento indimenticabile all’Ippodromo San Siro. Il 20 giugno 2025, questa leggenda del pop mondiale farà vibrare il cuore dei fan con una performance che resterà nella storia degli I-Days 2025. Un’occasione unica per rivivere l’energia di una band che ha scritto la colonna sonora di intere generazioni. Non mancate a questa notte speciale!

Il 20 giugno 2025 all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, una delle band più iconiche della storia del pop mondiale tornerà a far battere il tempo a migliaia di fan. I Duran Duran, guidati dalla voce inconfondibile di Simon Le Bon, si apprestano a regalare un'altra notte magica nel tempio della musica dal vivo milanese, nell'ambito degli I-Days 2025. La formazione britannica, che ha venduto oltre cento milioni di dischi in tutto il mondo, rappresenta una delle colonne portanti del new wave e del synth-pop degli anni Ottanta, ma la loro influenza ha attraversato decenni, contaminando generazioni di musicisti e continuando a conquistare nuovi ascoltatori.

I-Days Milano 2025 al via con Timberlake, poi Dua Lipa, Duran Duran, Linking Park - Milano si prepara a vivere un'estate indimenticabile con gli I-Days 2025! Da Justin Timberlake a Dua Lipa, passando per Duran Duran e Linkin Park, il festival trasformerà la città in un palcoscenico mondiale della musica.

#LesVotives arrivano agli I-Days Milano Coca-Cola 2025! La giovane band milanese si aggiunge al cast della giornata del 20 giugno con headliner i leggendari DURAN DURAN 20 giugno 2025 • I-Days Milano ? DURAN DURAN ? Les Votives

I @DuranDuran arrivano in Italia. Intervista al bassista John Taylor https://repubblica.it/venerdi/2025/05/24/news/duran_duran_concerti_italia_intervista_john_taylor-424599076/… via @repubblica

