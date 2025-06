Duplice omicidio Bologna l’arresto del presunto autore a Barcellona

In un suo colpo di scena internazionale, la polizia spagnola ha arrestato a Barcellona il sospetto coinvolto nel tragico duplice omicidio avvenuto a Bologna, portando alla luce importanti sviluppi nelle indagini. Le immagini dell’arresto mostrano un passo decisivo verso la verità e la giustizia per Luca Gombi e Luca Monaldi, trovati senza vita in piazza dell’Unità. La vicenda si avvia a una conclusione: restate con noi per ulteriori aggiornamenti.

La polizia spagnola ha diffuso le immagini dell’arresto a Barcellona del coinquilino di Luca Gombi e Luca Monaldi, i due uomini trovati senza vita in un appartamento di piazza dell’Unità, a Bologna, il 2 giugno. L’uomo è ritenuto il presunto autore del duplice omicidio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Duplice omicidio Bologna, l’arresto del presunto autore a Barcellona

In questa notizia si parla di: Duplice Omicidio Bologna Arresto

Duplice omicidio a Serranova: "Ho trovato i corpi e ho pensato 'l'ha detto e l'ha fatto'" - Un duplice omicidio scuote Serranova, portando alla luce inquietanti rivelazioni. In aula, Carmelo Calò racconta il suo shock di fronte ai corpi ritrovati: "L'ha detto e l'ha fatto", afferma, esprimendo un senso di incubo e vulnerabilità.

Duplice omicidio Bologna, l'arresto del presunto autore a Barcellona - (LaPresse) La polizia spagnola ha diffuso le immagini dell'arresto a Barcellona del coinquilino di Luca Gombi e Luca Monaldi, i due uomini ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Inchiesta duplice omicidio a Bologna, il movente e il video che lo incastra - Fermato per il duplice omicidio della Bolognina, Genaro Mafia avrebbe anche cercato di mascherare l’efferata mattanza. Le denunce e quel rancore mai sopito alla base del folle gesto. Gli investigatori ... Scrive msn.com

Duplice omicidio a Bologna, arrestato a Barcellona Gennaro Maffia - Ore 14 03/06/2025 - Il dirigente della Squadra Mobile di Bologna, Guglielmo Battisti racconta i dettagli dell'arresto di Gennaro Maffia, l'uomo accusato per il duplice omicidio a Bologna di Luca Monaldi, 54 anni e Luca G ... Si legge su msn.com

Duplice omicidio a Bologna, arrestato a Barcellona Gennaro Maffia - Ore 14 del 03/06/2025