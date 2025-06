Due studenti minacciati sul bus con una pistola | dall’aggressione all’intervento del padre con il falcetto

Una scena da film che ha scosso la tranquillità di una giornata qualunque: un rapinatore armato minaccia due studenti sul bus, ma il coraggio di un padre armato di falcetto cambia le sorti dell'inseguimento. Un intervento improvviso e audace che ha portato all’arresto del criminale, lasciando però sul filo del rasoio le conseguenze legali per il padre. Scopriamo insieme la ricostruzione completa di questa vicenda straordinaria.

Un uomo ha estratto una pistola e l’ha puntata contro due ragazzi per farsi consegnare soldi e cellulari. Una delle vittime è riuscita a chiedere aiuto al padre, che è intervenuto con un falcetto e ha aggredito il rapinatore. L'aggressore è stato arrestato, mentre il papà del ragazzo è stato denunciato. La ricostruzione dell'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Romano di Lombardia, con la pistola sul bus tiene sotto tiro due studenti per rapinarli: interviene il padre di uno dei ragazzi e lo ferisce con una roncola - Un tranquillo tragitto mattutino si trasforma in scena di tensione a Romano di Lombardia, dove un uomo armato di pistola ha preso in ostaggio due studenti nel tentativo di rapina.

Se ne parla anche su altri siti