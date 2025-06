Due nuovi conduttori Festival di Sanremo bomba clamorosa | è stata la Rai a decidere

Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia come un’edizione da record, grazie a una sorpresa che ha fatto sognare i fan: due nuovi conduttori, scelti direttamente dalla Rai. La decisione, clamorosa e inaspettata, promette di rivoluzionare il modo di vivere questa magnifica manifestazione. Tra grandi aspettative e novità sorprendenti, l’attesa cresce giorno dopo giorno: il futuro del festival è più affascinante che mai. Restate sintonizzati, perché il meglio deve ancora venire!

La stagione televisiva deve ancora concludersi, ma già si guarda con entusiasmo e trepidazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo. L’edizione 2026, in particolare, ha iniziato ad attirare grande attenzione non solo per le aspettative legate ai big in gara, ma anche per alcune novità che stanno emergendo dal dietro le quinte. Carlo Conti, dopo il successo di quest’anno, è stato confermato sia alla guida che alla direzione artistica della kermesse, e mentre le selezioni per i brani sono in pieno svolgimento, si moltiplicano anche le voci su chi lo affiancherà sul palco dell’Ariston. >> Garlasco, la testimonianza di Stefania Cappa contro Stasi: “Cosa le aveva rivelato Chiara” Il conduttore toscano, noto per la sua sobrietà e il suo metodo di lavoro tradizionale ma efficace, ha scelto di non fare alcun annuncio ufficiale per il momento, preferendo lasciare che i dettagli emergano in modo naturale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it