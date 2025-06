Due notti all’addiaccio nel bosco poi il lieto fine | ritrovato l’84enne disperso a Zeri

Dopo due notti trascorse nell’addio al bosco, un uomo di 84 anni disperso tra le verdi insidie dell’Appennino Ligure ha finalmente ritrovato la strada verso casa. La sua storia, fatta di speranza e coraggio, si conclude con un lieto fine grazie all’impegno instancabile del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco. Un esempio di come la determinazione possa trasformare una sfida in una vittoria.

Zeri (Massa Carrara), 5 maggio 2025 – È stato ritrovato un uomo di 84 anni, di Massa ( Massa Carrara), disperso da martedì scorso nella folta vegetazione dell'Appennino Ligure, in località Bosco di Rossano, nel comune di Zeri, luogo dell'ultimo contatto con uno conoscente per chiedere aiuto. L'anziano è stato trovato dal Soccorso alpino della Guardia di finanza di Abetone Cutigliano impegnati nelle ricerche, insieme ai vigili del fuoco, con unità cinofile. L'uomo, spiegano le Fiamme gialle, era «in stato confusionale ma ancora in vita, nonostante le due notti trascorse all'addiaccio». L'84enne è stato «trasportato a spalla, dalle squadre dei soccorritori, fino ad un vicino varco della copertura boschiva ove era possibile affidarlo alle cure dei sanitari dell'elicottero Pegaso 3, a bordo del quale è stato condotto all'ospedale Massa Carrara».