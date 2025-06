Due milioni in cassa via ai lavori In lista scuole e impianti sportivi

Grazie a una variazione di bilancio, sono stati destinati 2 milioni di euro dall’avanzo di amministrazione per potenziare il nostro territorio. Questi fondi, suddivisi tra interventi strutturali e ambientali, garantiranno miglioramenti significativi in scuole, impianti sportivi e altre infrastrutture pubbliche. Un investimento concreto per rendere più vivibile e sostenibile il nostro ambiente, con particolare attenzione all’efficientamento energetico. La rinascita della comunità parte da qui!

Una variazione di bilancio che prevede l'utilizzo di 2 milioni di euro dell'avanzo di amministrazione. I fondi approvati saranno destinati a interventi strutturali e ambientali che coinvolgono vari settori del territorio. La ripartizione include 590mila euro per impianti sportivi e edifici pubblici. Tra i focus anche l'efficientamento energetico, con particolare attenzione alla sostituzione delle caldaie del centro tennis e di altri edifici pubblici. Circa 235mila euro andranno alla manutenzione straordinaria delle strade. Alle scuole, in particolare al rifacimento dell'asilo Frank, sono destinati 200mila euro, 28mila 520 euro alle aree verdi e all'arredo urbano e 220mila euro alla progettazione di opere pubbliche.

