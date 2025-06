Due donazioni da Milano arrivano alla fumettoteca migliaia di fumetti arrivano da Milano

Da Milano, due generose donazioni portano una valanga di fumetti alla Fumettoteca nazionale Alessandro Callegati 'Calle' di Forlì. La comunità del Molino di Milano, gestita dalla cooperativa Sette Onlus, ha contribuito con 3.000 titoli, tra cui 800 donati da Alex Cambiaghi. Un gesto che rafforza il legame tra le città e i lettori appassionati, dimostrando come la cultura possa unire e arricchire.

Donazione di 3.000 fumetti dalla comunità il Molino di Milano, gestita dalla cooperativa sociale Sette Onlus, alla "Fumettoteca nazionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub" di Forlì. Tra questi è arrivata la donazione di circa 800 fumetti da Alex Cambiaghi, proveniente da Milan. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Due donazioni da Milano arrivano alla fumettoteca, migliaia di fumetti arrivano da Milano

