Due di Noi, il toccante docufilm che esplora il tumore al seno metastatico, debutta al Milano Film Fest. Ideato e promosso da Gilead Sciences Italia con Europa Donna Italia e Tapelessfilm, questa opera ci invita a riflettere sul ritmo della vita e sulla lotta quotidiana di chi affronta questa sfida. Un viaggio emozionante tra speranza, resilienza e umanità, destinato a lasciare un segno indelebile nel cuore dello spettatore.

MILANO - "I greci per descrivere il tempo usano due termini: Kronos è il tempo cronometrico (minuti, settimane.); Kairos è il tempo di cui hai bisogno per fare qualcosa". Inizia così "Due di Noi", il docufilm ideato e promosso da Gilead Sciences Italia con Europa Donna Italia e Tapelessfilm, prese. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Due di noi", storie di tumore al seno metastatico al Milano Film Fest

