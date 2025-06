‘Due di noi’ al Milano Film Fest il corto sulla storia di due donne con tumore al seno

Al Milano Film Fest, il cortometraggio ‘Due di noi’ porta sul grande schermo le storie di coraggio e speranza di due donne alle prese con il tumore al seno. Un’opera toccante, diretta con sensibilità e passione, che invita a riflettere su una battaglia condivisa da molteplici protagoniste. Promosso da Gilead Sciences Italia con Europa Donna Italia, il film arricchisce un festival dedicato alla cultura e alla resilienza femminile, lasciando il pubblico senza parole...

Storie di donne che fanno i conti con un tumore. Al Cinema Anteo di Milano è stato presentato il corto 'Due di noi', docufilm fuori concorso al Milano Film Fest che vede l'attore Claudio Santamaria come direttore artistico, in programma fino all'8 giugno. Promosso da Gilead Sciences Italia con l'associazione Europa Donna Italia.

