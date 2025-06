Due anni fa la scomparsa della piccola Kata | ecco come sarebbe il suo volto oggi

Due anni fa, il dolore per la scomparsa della piccola Kata scuoteva l’Italia. Oggi, la Procura di Firenze rende pubblico un volto aggiornato, mostrando come potrebbe essere la sua immagine a sette anni. Le indagini continuano senza esclusione di piste, nel tentativo di trovare risposte e restituire a quella famiglia un po’ di pace. Il mistero resta aperto, ma la speranza non si spegne.

La Procura di Firenze diffonde un'immagine aggiornata di come apparirebbe ora, all'età di 7 anni. Le indagini proseguono: "Nessuna pista esclusa, ma ancora nessuna svolta". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Due anni fa la scomparsa della piccola Kata: ecco come sarebbe il suo volto oggi

In questa notizia si parla di: Anni Scomparsa Piccola Kata

