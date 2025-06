Due allieve della Scuola Internazionale del Sannio al Chinese Bridge

Due talentuose allieve della Scuola Internazionale del Sannio si preparano a brillare sul palcoscenico del Chinese Bridge, il prestigioso concorso di lingua cinese. Sabato 7 giugno, nel suggestivo Teatro De La Salle di Benevento, si svolgerà la fase preliminare per Italia e San Marino, un’occasione unica per mettere in mostra abilità linguistiche e culturali. Allievi e allieve che supereranno le selezioni avranno l’opportunità di rappresentare il nostro paese in una competizione di livello internazionale, aprendo nuove porte verso la Cina e oltre.

Tempo di lettura: 3 minuti Nella cornice del Teatro De La Salle di Benevento, sabato 7 giugno ore 14:00, si terrĂ il “Chinese Bridge”: fase preliminare per l’Italia e San Marino della 5° edizione del Concorso di lingua cinese, organizzata dall’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia in collaborazione con l’Istituto?Confucio? dell’UniversitĂ degli Studi di Napoli L’Orientale. Allievi ed allieve che supereranno le selezioni nazionali, si recheranno in Cina per le fasi finali. La scelta del Capoluogo sannita per l’evento “ The 5° Chinese Bridge – Chinese Show for foreign Primary School Students ” è un importante?riconoscimento? alle attivitĂ didattiche svolte sul territorio sannita dalla Scuola Internazionale del Sannio, che ha sempre partecipato con propri scolari all’annuale Concorso internazionale, con risultati lusinghieri: negli ultimi due anni 2° e 3° classificati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Due allieve della Scuola Internazionale del Sannio al “Chinese Bridge”

Segui queste discussioni su X

Congratulazioni alle nostre allieve della Scuola Militare "Teulié", Mariachiara Triaca e Carolina Galbiati de Feo, vincitrici del 1° premio ex aequo alle olimpiadi di scrittura in inglese nell’ambito dell’European Union Military Secondary Schools Forum (EUMSSF Tweet live su X

Torna AllezEnfants!, il festival teatrale dedicato alle ragazze e ai ragazzi: dal 4 al 6 giugno, tre giorni di formazione, talk e spettacoli che coinvolgeranno le allieve e gli allievi delle scuole superiori di Roma che hanno aderito al progetto. http://bit.ly/3HpvXAo Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Che cos'è la Scuola Internazionale di Shiatsu per i nostri allievi