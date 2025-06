Dua Lipa agli I-Days Milano 2025 | la pop star britannica conquista l’Italia

Dua Lipa agli I-Days Milano 2025: un evento imperdibile che segna il ritorno della regina del pop britannico in Italia. Con il suo sound innovativo e il carisma travolgente, la popstar albanese conquista il cuore di milioni di fan, pronti a vivere una notte indimenticabile all’Ippodromo Snai La Maura. La sua presenza come headliner apre ufficialmente l’edizione 2025, promettendo emozioni intense e musica che farà da colonna sonora all’estate milanese. La scelta di Dua Lipa come protagonista…

Il 7 giugno 2025, l’Ippodromo Snai La Maura di Milano si trasformerà in un tempio della musica pop internazionale quando Dua Lipa calcherà il palco degli I-Days come prima headliner dell’edizione 2025. La popstar britannica di origine albanese, con i suoi miliardi di stream e una carriera che ha ridefinito i confini del pop contemporaneo, porta in Italia tutto il suo ottimismo radicale musicale. La scelta di Dua Lipa come apertura della manifestazione milanese non è casuale. Dopo il successo straordinario dell’edizione 2024, che ha registrato oltre 430mila presenze, gli organizzatori hanno puntato su un’artista capace di incarnare perfettamente lo spirito del festival: innovazione, energia e capacità di coinvolgere generazioni diverse. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Dua Lipa agli I-Days Milano 2025: la pop star britannica conquista l’Italia

In questa notizia si parla di: Lipa Days Milano Britannica

I-Days Milano 2025 al via con Timberlake, poi Dua Lipa, Duran Duran, Linking Park - Milano si prepara a vivere un'estate indimenticabile con gli I-Days 2025! Da Justin Timberlake a Dua Lipa, passando per Duran Duran e Linkin Park, il festival trasformerà la città in un palcoscenico mondiale della musica.

Dua Lipa ai I-Days 2025: data, orari scaletta e come arrivare - Ho seguito ogni edizione degli I-Days dall'inizio e posso dirvi che vedere Dua Lipa all'Ippodromo SNAI La Maura sarà un'esperienza straordinaria. La popstar britannica è al momento una delle artiste p ... Da milanolife.it

Dua Lipa agli I Days di Milano nel 2025: tutte le informazioni - Dua Lipa, la rinomata cantante britannica, si esibirà all’Ippodromo Snai La Maura di Milano il 7 giugno 2025. Questa apparizione si inserisce nel contesto degli I-DAYS, festival che ormai da anni ... Si legge su notiziemusica.it

Dua Lipa show, l’ottimismo radicale del pop da ballare - E’ uno dei nomi di punta dell’estate degli I-Days, tanto che per il suo ritorno a Milano le è stato riservato il grande prato da 78.500 posti dell’ippodromo La Maura, dando così la misura delle aspett ... Da milano.repubblica.it

Dua Lipa in concerto a Milano il 7 giugno per I-DAYS Coca-Cola 2025