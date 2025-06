Droni e AI per gestire il più grande pellegrinaggio dell' Islam

Quest'anno, il pellegrinaggio dell'Hajj si trasforma con l'uso innovativo di droni, telecamere e intelligenza artificiale, garantendo sicurezza ed efficienza a oltre 1,4 milioni di musulmani radunati nella sacra Mecca. In un contesto di temperature estreme, le tecnologie di ultima generazione sono fondamentali per coordinare, monitorare e assicurare un evento così imponente. Una dimostrazione concreta di come l'innovazione possa migliorare anche le tradizioni più antiche.

AGI - Droni, telecamere, intelligenza artificiale e immagini termiche. Quest'anno l'organizzazione saudita ha sfoderato il meglio della tecnologia per gestire gli oltre un milione e 400mila musulmani che si stanno radunando alla Mecca, in Arabia Saudita, per il grande pellegrinaggio annuale dell'Hajj. Il caldo questa settimana supererà i 40 gradi e anche per questo le misure saranno straordinarie. Riad in tutto ha mobilitato 40 agenzie governative e 250mila funzionari per ridurre i rischi legati alle temperature elevate, con 50.000 metri quadrati di passaggi coperti e 400 punti di distribuzione di acqua fresca. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Droni e AI per gestire il più grande pellegrinaggio dell'Islam

