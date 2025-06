Drammatico incidente stamane lungo l’Appia | morta Federica aveva solo 36 anni

Un tragico lutto scuote questa mattina la comunità di Maenza: Federica Testa, giovane di soli 36 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente sulla Strada Statale Appia. La sua scomparsa, avvenuta in un frontale con un autocarro, ha lasciato amici e familiari increduli e devastati. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine, ma il dolore per questa perdita è profondo e inevitabilmente destinato a restare nel cuore di tutti.

Un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità di questa mattina, intorno alle ore 9:00, sulla Strada Statale Appia, al chilometro 73. Federica Testa, una giovane donna di 36 anni di Maenza, ha perso la vita in un frontale con un autocarro. La notizia del decesso ha generato un'ondata di dolore e sconforto tra i familiari, che hanno dovuto affrontare la tragica perdita. La dinamica dell'incidente. Secondo la ricostruzione fornita dagli agenti della Polizia Stradale di Aprilia, intervenuti sul luogo del sinistro, l'incidente è stato causato da una manovra improvvisa del conducente del camion che viaggiava in direzione sud.

