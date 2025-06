Dramma in città scoppia incendio in pieno centro | bilancio grave

Una notte di paura ha travolto Milano, quando un violento incendio scoppiato nel cuore della città ha causato un grave bilancio. Le fiamme hanno devastato un edificio in viale Abruzzi, lasciando la comunità sgomenta e le autorità impegnate nelle indagini per chiarire le cause di questa tragedia. In queste ore, tutta la città si stringe intorno alle vittime, sperando in una rapida ricostruzione e in un intervento deciso delle forze dell'ordine.

Momenti di terrore in città. Un incendio è divampato in pieno centro e sono in corso le indagini per cercare di ricostruire meglio l'accaduto Un incendio ha sconvolto la città di Milano. Nella notte fra mercoledì e giovedì il rogo è divampato in viale Abruzzi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco poco dopo per cercare di mettere in sicurezza l'intero palazzo. Secondo le informazioni a disposizione, le fiamme hanno interessato il quarto piano di un palazzo di sette. (Ansa) – cityrumors.it Nella casa c'era una donna. Le fiamme hanno portato la vittima ad avere tanta paura e tentare di sfuggire lanciandosi dal balcone con la speranza di poter sfuggire e salvarsi.

