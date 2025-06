Dramma a Cene spara alla moglie e la uccide Poi si toglie la vita

Una tragedia sconvolge la tranquilla comunità di Cene, in provincia di Bergamo. Un drammatico episodio si è consumato nel pomeriggio di oggi, quando un uomo di 55 anni ha ucciso la moglie di 51 anni con un colpo di pistola, per poi togliersi la vita. La scena, avvenuta tra le mura domestiche, lascia sgomenti tutta la comunità. Al momento, sono ancora in corso le indagini per chiarire i motivi di questa tragedia sconvolgente...

Cene (Bergamo), 5 maggio 2025 – Tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 maggio, a Cene piccolo centro di 4mila abitanti della Valle Seriana, in provincia di Bergamo. Stando alle prime informazioni un uomo di 55 anni ha ucciso la moglie di 51 anni, sparandole con una pistola. Il 55enne ha poi rivolto l'arma verso di sé e si è tolto la vita. In base a quanto emerso il delitto si è consumato tra le mura domestiche. Al momento non è nota l’identità della vittima e la dinamica di quanto accaduto. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dramma a Cene, spara alla moglie e la uccide. Poi si toglie la vita

