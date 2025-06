dracula di luc besson svelato il primo trailer del nuovo film del regista francese

Il leggendario conte Dracula torna a vivere sul grande schermo, questa volta grazie alla visione innovativa di Luc Besson. Dopo le note interpretazioni di Bela Lugosi e Gary Oldman, il romanzo di Bram Stoker si prepara a incantare una nuova generazione di spettatori. Con un mix di atmosfere oscure e avventure mozzafiato, il film promette di ridefinire l’iconico vampiro. La storia, ambientata nel XV secolo, ci porterà a scoprire...

È in arrivo una nuova versione del Dracula di Bram Stoker. Dalla visione del 1931 di Tod Browning con Bela Lugosi a quella del 1992 di Francis Ford Coppola con Gary Oldman, passando per il Nosferatu di Murnau, rivisitato qualche mese fa da Robert Eggers, uno dei romanzi horror più adattati di tutti i tempi rivive sullo schermo in un nuovo film di Luc Besson, nelle sale dal 30 luglio. La sinossi del film recita così: “ Nel XV secolo, il principe Vladimir rinuncia a Dio dopo la brutale e crudele perdita della moglie. Eredita quindi una maledizione: la vita eterna. Diventa Dracula. Condannato a vagare per i secoli, avrà una sola speranza: quella di ritrovare il suo amore perduto “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it