Dr Stone | svelata la data d’uscita della seconda parte della stagione finale

La saga di Dr. Stone si appresta a conquistare nuovamente i cuori degli appassionati con una seconda parte della stagione finale ricca di avventure emozionanti. Dopo aver attraversato il Nord America, il Regno della Scienza si prepara a esplorare il misterioso Sud America, svelando nuovi segreti e sfide. La data di uscita è ufficiale: **il 10 luglio 2025**. Prepariamoci a un nuovo capitolo di scoperte e meraviglie!

L'ultima stagione di Dr. Stone è pronta a debuttare sul piccolo schermo con la seconda parte dell'arco narrativo tanto atteso dedicato al Sud America, ecco la data di uscita. La stagione conclusiva di Dr. Stone entra nel vivo: ** la seconda parte della stagione finale debutterà il 10 luglio 2025**. Dopo la traversata in Nord America, il Regno della Scienza salpa verso il Sud America alla ricerca dell'origine della pietrificazione. Dr. Stone: la corsa alla verità prosegue La scienza non dorme mai, e neanche Senku. Dopo aver messo piede in Nord America alla fine della prima parte della stagione finale, il geniale protagonista di Dr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it