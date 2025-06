Dove vedere in tv Sinner-Djokovic Roland Garros 2025 | orario semifinale programma streaming

Venerdì 6 giugno si preannuncia come una giornata memorabile per il tennis italiano, con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti in semifinale a Roland Garros 2025. Un'impresa che riporta alla memoria le epiche sfide del passato, come quella di Pietrangeli e Sirola nel 1960. Ma dove poter seguire in tv e streaming questo evento storico? Scopri i dettagli sugli orari, il programma e come vivere al meglio questa giornata di gloria azzurra.

Venerdì 6 giugno sarà comunque vada una giornata storica per il tennis italiano, grazie alla presenza di due giocatori azzurri nelle semifinali del Roland Garros 2025. Si tratta di un’impresa che ha un solo precedente nella storia a livello Slam nel singolare maschile, firmata proprio a Parigi da Nicola Pietrangeli (poi vincitore del torneo) e Orlando Sirola nel lontano 1960. In questo caso i protagonisti sono Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il numero uno al mondo è arrivato al penultimo atto del torneo senza perdere neanche un set, sconfiggendo nell’ordine i francesi Arthur Rinderknech e Richard Gasquet, il ceco Jiri Lehecka, il russo Andrey Rublev ed il kazako Alexander Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Djokovic, Roland Garros 2025: orario semifinale, programma, streaming

Jannik Sinner su Lorenzo Musetti : "Sono sempre il primo tifoso quando gioca, ha un tennis forse anche più bello da vedere rispetto al mio" ? "È molto bello far parte di questo pezzo di storia, credo che l'Italia si meriti dei giocatori fortissimi che ora abb Tweet live su X

Quanto cazzo é bello vedere la percentuale di prime messe nel secondo set e tutto il mondo che dice che ha perso perché il suo avversario é indubbiamente più forte! Au revoir a Paris! #Sinner #sinneralcaraz Tweet live su X

