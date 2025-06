Dove vedere in tv Musetti-Alcaraz Roland Garros 2025 | orario semifinale programma streaming

Se sei appassionato di tennis e vuoi seguire in tempo reale l’emozionante semifinale tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz al Roland Garros 2025, non preoccuparti: scopri dove e come vederla in TV e streaming. L’appuntamento è per venerdì 6 giugno alle 14:30, un match imperdibile che promette grandi emozioni e colpi di scena. Ecco tutto quello che devi sapere per non perderti nemmeno un istante di questa sfida epica.

Lorenzo Musetti è atteso alla grande sfida venerdì 6 giugno (ore 14.30). Il toscano giocherà contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) nella prima semifinale del Roland Garros 2025. Pronostici rispettati, dunque, dal momento che il cararrino e l’iberico erano i favoriti quest’oggi per il successo, contro i due americani Frances Tiafoe e Tommy Paul. Un successo più lottato per Musetti, visto lo score di 6-2 4-6 7-5 6-2. Una partita condizionata dal vento che ha reso le cose particolarmente difficili a entrambi i contendenti. Bravo Lorenzo a trovare le soluzioni nel terzo parziale, sfruttando poi l’inerzia favore per chiudere in quattro frazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Musetti-Alcaraz, Roland Garros 2025: orario semifinale, programma, streaming

Altre letture consigliate

Internazionali Roma, oggi Musetti-Zverev: dove vedere il match in tv - Stasera, il Foro Italico di Roma ospita un emozionante quarto di finale agli Internazionali BNL d’Italia, con Lorenzo Musetti che sfida Alexander Zverev.

Segui queste discussioni su X

Musetti in semifinale del Roland Garros: «Diventare padre mi ha dato responsabilità». Oggi c'è Sinner, che incorona Lorenzo: «È più bello di me da vedere» https://corriere.it/sport/tennis/25_giugno_04/musetti-nadal-djokovic-sinner-roland-garros-08676877-4 Tweet live su X

* Roland Garros ATP * #TommyPaul vs #CarlosAlcaraz ( 6-0 / 6-1 / 6-4 ) Grandissima prova di #Alcaraz che mortifica #Paul n°12 Atp Ha fatto sensazione la differenza abissale tra i due! Brutta notizia per #Sinner o #Musetti Staremo a vedere cari amici! Tweet live su X

Lorenzo Musetti vs Carlos Alcaraz For The Title | Monte-Carlo 2025 Final Highlights