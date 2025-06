Dove vedere in tv Errani Paolini-Andreeva Shnaider Roland Garros 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di tennis e non vuoi perderti le emozionanti semifinali del doppio femminile a Roland Garros 2025, questa è l'occasione perfetta! Venerdì 6 giugno, Sara Errani e Jasmine Paolini si sfideranno contro Mirra Andreeva e Diana Shnaider in un match che promette spettacolo. Scopri dove vederlo in tv, gli orari e le piattaforme streaming per seguire ogni colpo di questa sfida imperdibile. Continua a leggere per rimanere aggiornato!

Nella giornata di venerdì 6 giugno, per le semifinali del tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis, saranno protagoniste le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, che affronteranno la coppia composta dalle russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Si fronteggeranno la coppia numero 2 del seeding (le italiane) e quella numero 4 (le russe): l’incontro di doppio femminile sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 12.00, sul Court Simonne Mathieu, e si giocherà dopo un doppio d’esibizione e l’altra semifinale di doppio femminile, che inizierà non prima delle 13.00. Il doppio femminile tra ErraniPaolini ed AndreevaShnaider del Roland Garros non sarà trasmesso in diretta tv, ma la diretta streaming sarà prevista su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, Roland Garros 2025: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: Errani Paolini Andreeva Shnaider

Roland Garros 2025, Errani-Paolini da manuale: si prendono i quarti vincendo in due set - Sara Errani e Jasmine Paolini stanno scrivendo una nuova pagina della storia del tennis italiano al Roland Garros 2025! Con una vittoria da manuale in due set, le nostre campionesse si qualificano per i quarti di finale, dimostrando che il talento italiano brilla sempre di più sulla terra rossa di Parigi.

ERRANI-PAOLINI IN SEMIFINALE Sara e Jasmine battono ancora la coppia Mertens/Kudermetova: 6-2 6-3 in 1 ora e 8 minuti. Le azzurre, numero 2 del seeding, si giocheranno l’ingresso in finale al #RolandGarros contro Andreeva/Shnaider (tds 4) Partecipa alla discussione

Per la quinta volta in meno di un anno Sara Errani e Jasmine Paolini sfideranno Mirra Andreeva e Diana Shnaider In palio un posto in FINALE al Roland Garros, in quello che sta diventando un bellissimo classico (3-1 per le azzurre i precede Partecipa alla discussione

Roland Garros 2025, Errani/Paolini - Andreeva/Shnaider: dove vedere la semifinale in tv e streaming - Sara Errani e Jasmine Paolini scendono in campo per la semifinale del Roland Garros 2025. Andiamo a scoprire dove vedere in tv e in streaming il match. Da tag24.it

Roland Garros, Errani e Paolini in semifinale nel doppio femminile - Errani e Paolini tornano in semifinale a Parigi grazie alla netta vittoria su Kudermetova e Mertens. Le azzurre attendono adesso Andreeva/Shnaider che hanno eliminato in due set Danilovic/Potapova ... sport.sky.it scrive

Roland Garros: Andreeva e Shnaider l’ostacolo verso la finale di Paolini ed Errani - Saranno Mirra Andreeva e Diana Shnaider le avversarie di Sara Errani e Jasmine Paolini nella semifinale del Roland Garros del torneo di doppio femminile. Sicuramente una coppia ostica, con la ... Si legge su ubitennis.com

Andreeva/Shnaider vs Errani/Paolini | SF Highlights | Internazionali BNL d’Italia 2025