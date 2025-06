Dove vedere il Golden Gala 2025 di atletica in tv | orari programma chi parteciperà

Se sei un appassionato di atletica, non perderti il Golden Gala 2025 a Roma! Venerdì 6 giugno, lo Stadio Olimpico si trasformerà nel palcoscenico di emozioni e record, con le stelle mondiali pronti a dare il massimo. Scopri orari, programma e come seguire questa imperdibile tappa della Diamond League, per vivere ogni attimo di questa serata di grande sport e spettacolo. Le emozioni sono garantite fino alla fine!

Venerdì 6 giugno andrà in scena il Golden Gala 2025: sarà lo Stadio Olimpico di Roma a ospitare la quinta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Si preannuncia grande spettacolo nella Capitale, con tante stelle che illumineranno una serata davvero ricca: si incomincerà alle ore 19.15 con il salto con l’asta femminile, poi a seguire il lancio del disco femminile e il salto triplo femminile, mentre alle ore 21.00 incomincerà il programma con la finestra televisiva. L’Italia si affiderà ad alcune delle sue stelle di punta: Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Nadia Battocletti sui 5000 metri, Mattia Furlani nel salto in lungo, Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso, Lorenzo Simonelli sui 110 ostacoli, Filippo Tortu sui 100 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere il Golden Gala 2025 di atletica in tv: orari, programma, chi parteciperà

Golden Gala 2025 a Roma: tutto su biglietti, programma, azzurri in gara e dove vedere le gare - Il Golden Gala 2025 sta per accendere Roma! Venerdì 6 giugno, lo Stadio Olimpico diventerà il palcoscenico di emozioni indimenticabili, con i migliori atleti della Diamond League in gara.

