Dove investire in Piemonte al via la mappatura regionale delle aree produttive disponibili

Se sei un imprenditore o un investitore in cerca di nuove opportunità, il Piemonte apre le sue porte con una mappatura regionale delle aree produttive disponibili. Un catalogo completo, aggiornato e condiviso che faciliterà decisioni informate e promuoverà lo sviluppo economico. Questa iniziativa rappresenta un passo strategico per valorizzare le risorse del territorio. Scopri come questa mappatura può trasformare le tue prospettive di investimento e favorire la crescita della tua impresa.

Un catalogo aggiornato, trasparente e condiviso di tutte le aree e gli immobili produttivi disponibili in Piemonte: è l'obiettivo della manifestazione di interesse per la mappatura delle opportunità insediative presentata nei giorni scorsi dalla Regione Piemonte. L'iniziativa, rivolta a soggetti.

Stasera, alle 18:00 all’Hotel Il Chiostro di Verbania, parteciperò alla presentazione della campagna #BAstage – “Basta stage sottopagati”, dedicata alla crescita industriale del Verbano-Cusio-Ossola. Investire nel VCO significa anche questo: creare condizioni Partecipa alla discussione

Partecipa alla manifestazione di interesse della Regione per individuare e catalogare aree aree e immobili destinati ad attività economiche. Le domande possono essere presentate dal 13 maggio al 3 luglio 2025. https://regione.piemonte.it/web/temi/svilupp Partecipa alla discussione

