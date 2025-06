Dottor Hekim – Medico Geniale su real time

Dottor Hekimo?lu si prepara a conquistare il pubblico italiano su Real Time, portando in scena un personaggio geniale e irresistibile che sta già facendo parlare di sé. Dopo il successo delle serie turche come Dottor Ali e Hercai, il canale vuole replicare quella magia con questa nuova produzione, promettendo emozioni e colpi di scena. Resta con noi: l’attesa per questa novità è ormai agli sgoccioli!

Dopo il grande successo ottenuto da Mediaset nel portare le serie turche in Italia. anche Real Time ha deciso di puntare su questo fenomeno televisivo, proponendo negli ultimi anni alcune produzioni di grande impatto. Tutto è iniziato con Dottor Ali, seguito dall’intensa Hercai – Amore e Vendetta. Ora, secondo una notizia fresca ed esclusiva riportata da blogtvitaliana.it, il canale è pronto a lanciare una nuova serie: si tratta di Hekimo?lu, che in Italia arriverà con il titolo “Dottor Hekim – Medico Geniale”. La serie non è altro che il remake turco del celebre Dr. House, ma con un tocco tutto mediorientale. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it

