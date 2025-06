Doppio Gioco Terza Puntata | Daria Tradita Da Ettore?

Nella terza puntata di Doppio Gioco, la tensione si fa palpabile: Daria si sente tradita da Ettore e si lancia in una missione rischiosa con Gemini, tra colpi di scena e suspense. La verità si fa strada nel gioco del potere, mentre le indagini sull’omicidio di Monti si intensificano. Un episodio che promette emozioni forti e svolte imprevedibili: non perderlo, perché il destino di tutti potrebbe cambiare in un istante.

Nella terza puntata di Doppio Gioco, Daria si sente manipolata da Ettore e parte per una missione pericolosa con Gemini. Tensione, colpi di scena e una corsa contro il tempo per salvarla. Doppio Gioco, Terza Puntata: Una Pedina nel Gioco del Potere. La terza puntata di Doppio Gioco promette un mix esplosivo di colpi di scena, tensioni emotive e scelte impossibili. Mentre le indagini sull'omicidio di Monti si fanno sempre piĂą pressanti, i rapporti tra i personaggi principali iniziano a incrinarsi, aprendo crepe profonde tra sentimenti e dovere. Al centro di tutto c'è ancora una volta Daria, interpretata con intensitĂ da Alessandra Mastronardi, coinvolta sempre piĂą in una spirale di misteri, inganni e conflitti interiori.

